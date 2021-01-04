  • BIST
    1495.43
  • Dolar
    7,4000
  • Euro
    9,0954
  • Altın
    461,9120
İstanbul
11 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şentop: Herkes darbecileri suçlayan bir yaklaşım içerisinde olmalı
Çelik: Darbeyle ilgili açıklamalar darbe çağrısıdır, utanılması gereken bir yaklaşımdır
"Bu yandaşlık işi yeni çıktı"
ASELSAN, Boran'ın seri üretimine başlıyor
Atina'nın Türkiye korkusu büyüyor... Yunan medyası haberi sevinçle duyurdu
Pınar Gültekin davasında ortalık karıştı! Babası salonu terk etti
Fikri Sağlar'ın başörtüsüne yönelik skandal sözlerine soruşturma
Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
ABD'den kritik karar! Orta Doğu'da kalmaya devam edecek
SMA Bilim Kurulu: Gen tedavisi uygun değil
Bakan Koca'dan SMA açıklaması
Terör saldırısında yaşamını yitiren Türk işçilerin cenazeleri yurda getirildi
Anketlerde kan kaybeden Netanyahu gözünü İsrail vatandaşı Filistinlilerin oylarına dikti
Türkiye'nin en büyük savaş gemisi 'TCG Anadolu' ASELSAN ile görecek
Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine 2020'de açılan 17 dev hastaneyle büyük katkı
'2021'de 200 nüfus müdürlüğü daha yeni konsepte dönüştürülecek'
Ekmek parası ağaç tepesinde
Defne Samyeli'nin kendini bilmezlere yer yok tavrı
Cenk Eren'den Ajda Pekkan ile birliktelik iddialarına yanıt geldi! 'Benim dostumdur'
Tanem Sivar'dan hanım hanımcık hamilelik pozu
Bergüzar Korel'in önceliği doğallık
Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı sessizleşti
Sagopa Kajmer'den İrem Derici'ye tam not
Gülden'den akustik yeni yıl armağanı
04 Ocak 2021 Pazartesi 17:22:00 - Güncelleme:04 Ocak 2021 Pazartesi 17:22:00

ASELSAN, Boran'ın seri üretimine başlıyor: Yüksek isabet gücüne ve taktik esnekliğe sahip...

ABONE OL

ASELSAN, havadan taşınabilir obüs Boran'ın test aşamasını tamamladı. Yüksek isabet gücüne ve taktik esnekliğe sahip Boran'ın, seri üretimine başlanacak.

ASELSAN, Boran 105 milimetre Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs Atış Kontrol Sistemi'nin kalifikasyon testlerini tamamladı.

AA'da yer alan habere göre, sürekli değişen ve zorlaşan muharebe koşullarının gerektirdiği yüksek isabet gücüne ve taktik esnekliğe sahip topçu silahı ihtiyacını karşılamak amacıyla Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüsü Geliştirme Projesi başlatıldı.

Modern donanımlara sahip, hafif ve helikopterle taşınabilen Boran obüsünün atış kontrol sistemini geliştirme görevi ASELSAN'a verildi.

HELİKOPTERLE HAVADA TAŞINABİLİYOR

Proje kapsamında tasarım faaliyetleri ve prototip üretimini tamamlayan ve seri üretim aşamasına gelen ASELSAN, son olarak sistemin kalifikasyon testlerini Konya-Karapınar'da gerçekleştirildi. Testler, yapılan atışlarla başarıyla tamamlandı. Böylece atış kontrol sisteminin beklentiler doğrultusunda görevini yerine getirdiği ortaya konuldu.

Boran Atış Kontrol Sistemi, helikopterle havadan taşınabilen, kara yoluyla çekili olarak intikal ettirilebilen, hafif, yüksek ateş gücüne sahip 105 milimetre Boran obüsünde kullanılmak üzere geliştirildi.

ATEŞ DESTEK UNSURLARINA ENTEGRE

Obüsün atışa hazırlık, ateş idaresi ve atış kontrol işlemlerinin bilgisayar, ilk hız ölçme radarı ve ataletsel navigasyon sistemiyle gerçekleştirilmesini sağlayan bu entegre sistem, gündüz/gece görerek atış yapabilmeye imkan veren elektro-optik ve lazer mesafe ölçer birimlerine de sahip bulunuyor. Sistem, obüsün komuta kontrol sistemlerine ve ateş destek unsurlarına sayısal entegrasyonunu da sağlıyor.

Boran, 105 milimetre çapında 30 kalibrelik bir namluya sahip bulunuyor. Atış kontrol sistemi dahil toplam ağırlığı 1710 kilogram olan silah, Sikorsky S-70 helikopterleri ve çeşitli hafif araçlarla taşınabiliyor. Boran, uzun menzilli mühimmatlarla 17 kilometre menzilde etkili olabiliyor.

Etiketler : aselsan boran seri üretim
Fotoğraf için kıyafetim uygun

Fotoğraf için kıyafetim uygun
Buse İskenderoğlu ozon tedavisiyle güçlenecek

Buse İskenderoğlu ozon tedavisiyle güçlenecek
Orhan Baba da aşı olacak

Orhan Baba da aşı olacak
Senenin sürprizi İrem'den

Senenin sürprizi İrem'den
43 bin liralık şıklık

43 bin liralık şıklık
Zeynep Alkan'ın ameliyat sonrası alışveriş keyfi

Zeynep Alkan'ın ameliyat sonrası alışveriş keyfi
Pelin Karahan'dan film sonrası dizi geliyor

Pelin Karahan'dan film sonrası dizi geliyor
Serhat Karadağ acılarını 'Lal' ile dindirdi

Serhat Karadağ acılarını 'Lal' ile dindirdi
Gökçe Bahadır 2021'de yalnızlığa devam diyor

Gökçe Bahadır 2021'de yalnızlığa devam diyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER