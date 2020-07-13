13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:40:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:48:00
Artvin'de sel sularına kapılarak kaybolan 3 kişiden birinin cansız bedeni çıkarıldı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde sel ve heyelanda araçlarıyla sel sularına kapılarak kaybolan 3 kişiden birinin cansız bedeni, araçtan çıkarıldı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde sel ve heyelanda araçlarıyla sel sularına kapılarak kaybolan 3 kişiden birinin cansız bedeni, araçtan çıkarıldı.
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