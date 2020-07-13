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13 Temmuz 2020 Pazartesi 10:22:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 10:27:00

Artvin'de sel felaketi! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de kayıp

Kaynak: AA

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Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelana ilişkin, 'Bir vefatımız var, şantiye çalışanlarımızdan. Bir ailemiz de kayıp, anne, baba ve bir çocuğuyla birlikte. Arama çalışmalarımız devam ediyor.' dedi.

Vali Doruk, Yusufeli ilçesindeki sel bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Doruk, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerçekten ciddi bir felaket yaşadıklarını belirterek, "Akşam saat 19.30 civarlarında bir sel geldi, Yusufeli Barajımızın Limak şantiyesi bölgesine. Bir vefatımız var, şantiye çalışanlarımızdan. Bir ailemiz de kayıp, anne, baba ve bir çocuğuyla birlikte. Arama çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Şantiyede çok ciddi boyutta hasar olduğuna dikkati çeken Doruk, "Birçok araç çamur altında kalmış. Baraj inşaatımızın çalışmasına mani bir durum yok, o bölgede bir sıkıntımız yok. Fakat önemli bir boyutta maddi hasar oluşmuş, özellikle ofis, yatakhane bölgesinde. Tabii tahliyeler yapıldı, buradan başka bir bölgeye alındı işçilerimiz." ifadesini kullandı.

Doruk, şu aşamada temizleme çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, "Artvin-Erzurum yolumuz kapalı. Tünelin içinde çok miktarda rusubat var, bunun temizlenmesi vakit alacak. Dolayısıyla vatandaşlarımızın Artvin'den Erzurum'a yolculuklarında başka bir güzergah kullanmalarında fayda var." dedi.

Vali Doruk'a incelemelerinde, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, DSİ Bölge Müdürü Celal Tokalak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz eşlik etti.

Bölgede AFAD ve jandarma ekipleri, iz takip köpekleriyle kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.

Ulaşıma kapalı Artvin-Erzurum kara yolunda temizleme çalışmaları da Karayolları ve baraj inşaatı yüklenici firması çalışanlarınca sürdürülüyor.

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