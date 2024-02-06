Artvin'de iş makinesinin üzerine çığ düştü: Operatör hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Artvin'in Şavşat ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düşmesi sonucu operatör hayatını kaybetti.
İlçede dün akşamdan itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı dolayısıyla Karaköy'ün yolu ulaşıma kapandı.
Köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri iş makinesi ile çalışma başlattı.
Bu sırada 35 yaşındaki operatör Gökhan Yılmaz'ın kullandığı iş makinesinin üzerine çığ düştü.
Diğer personelin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri ile iş makineleri yönlendirildi.
Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Yılmaz'ı bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralanan Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alındığı Şavşat Devlet Hastanesi'nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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