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23 Haziran 2019 13:19 | Pazar

Arnavutköy 23 Haziran son dakika oy oranları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı?

Arnavutköy 23 Haziran son dakika oy oranları tüm vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için heyecan dorukta. Bugün binlerce vatandaş görevlerini yerine getirmek için sandık başına gitti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri yarın saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasağını kaldırması ve oy sayımının başlamasının hemen ardından açıklanacak olan son dakika haberlerini sizlerle olacak. Arnavutköy 23 Haziran sonuçları hakkında merak edilenlerin tümü sizlerle...

Arnavutköy 23 Haziran son dakika oy oranları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı? sorusunun yanıtı tüm İstanbullular tarafından araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağını kaldırması ile birlikte açılan sandık oranları ve oy oranları son dakika gelişmeleri haberimizin içerisinde yer alacak. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun aldıkları oy oranlarının açıklanması heyecanla bekleniyor. Arnavutköy 23 Haziran son dakika gelişmeleri ve oy oranları haberimizin detaylarınd yer alacak. Arnavutköy 23 Haziran seçimi sonuçları sizlerle... 

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ARNAVUTKÖY SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA
Arnavutköy 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

ARNAVUTKÖY  23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI 
Arnavutköy 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Arnavutköyoy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak. 

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?
31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin Arnavutköy Belediye Başkan Adayı, aynı zamanda ilçenin mevcut belediye başkanı da olan Ahmet Haşim Baltacı oldu.

AHMET HAŞİM BALTACI KİMDİR?
1965 yılında doğan Ahmet Haşim Baltacı, Trabzon'un Çaykara ilçesindendir.

1969 yılından itibaren Arnavutköy'de ikamet etmekte olan Ahmet Haşim Baltacı, ilk öğrenimin ardından, 1983 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi.
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümündeki kısmi eğitimin ardından, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü'nden 1989 yılında mezun oldu.

Askerliğine 1991-92 yılları arasında Ankara Polatlı Topçu Okulunda başlayarak, Hatay-Kırıkhan Endüstri Meslek Lisesi'nde Yedek Subay olarak görevini tamamladı.

Çeşitli konularda kurs ve seminerlere katılan Ahmet Haşim Baltacı, iş hayatında; mühendislik, tekstil, gıda ve iletişim sektörlerinde işletme sahibi ve yönetici olarak çalıştı.

Birçok sivil toplum kuruşlarının çalışmalarında aktif olarak yer aldı. Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde yönetici ve Belde Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ak Parti'nin kurulmasıyla birlikte, Arnavutköy Kurucu Belde Başkanı olarak görev aldı.

28 Şubat 2004 Yerel Seçimlerinde Ak Parti'den Arnavutköy Belediye Başkanlığı'na seçildi. 29 Mart 2009'da tekrar seçildiği Arnavutköy İlçe Beledye Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Programında Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Ahmet Haşim Baltacı, evli ve dört çocuk babasıdır.

ARNAVUTKÖY HAKKINDA
İstanbul’un Avrupa yakasında yer alan ve Büyükçekmece, Çatalca, Başakşehir, Eyüp ve Esenyurt ile komşu olan Arnavutköy’ün Karadeniz’e de kıyısı bulunuyor. Arnavutköy, 2008 yılında 5747 sayılı kanunla, 45 yıl bağlı kaldığı Gaziosmanpaşa’dan ayrılarak ilçe statüsüne kavuştu.

Doğal güzellikleriyle dikkati çeken ilçede birçok tarihi eser de mevcut. İlçe sınırları içerisinde bir adet arkeolojik SİT alanının yanı sıra, Durusu bölgesinde Hun Türklerinin akınlarını durdurmak için Roma-Bizans döneminde inşa edilmiş olan surlar yer alıyor. Ayrıca Terkos Gölü ve çevresi de ekolojik turizm açısından önemli bir potansiyele sahip.
Kanalistanbul, üçüncü havalimanı ve üçüncü köprü çevre yolları gibi projelerin ilçenin ulaşım açısından erişilebilirliğini artırması umuluyor. Şehir merkezinden nispeten uzakta olması bir handikap olsa da, zaman içerisinde raylı ulaşım projeleriyle de ulaşımın daha rahat ve konforlu hale gelmesi umuluyor.

İlçe aynı zamanda şehir için önemli su havzalarına sahip: Terkos Gölü Havzası, Alibey Havzası, Büyükçekmece Gölü Havzası ve Sazlıdere Baraj Gölü Havzası. Bu havzalar İstanbul’un su ihtiyacının çok önemli bir kısmını karşılayan yerler.

İlçeyi ziyaret edenler için doğayla içiçe olabilecekleri, piknik yaparak keyifli vakit geçirebilecekleri birçok alan var: Balaban, Tayakadın, Taşoluk, Durusu, Bolluca Piknik Alanları sayabildiklerimiz.

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