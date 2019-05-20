20 Mayıs 2019 18:53 | Pazartesi
Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
Ardahan'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden önce başlayan sağanak, akşama kadar aralıklarla etkisini sürdürdü.
Kent merkezinde yaşamı olumsuz etkileyen sağanak, yüksek kesimlerde ise yerini doluya bıraktı.
Dolunun yoğun görüldüğü Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi beyaz örtü ile kaplandı.
(AA)
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