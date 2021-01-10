Arayanları şaşırtan tesadüf: Alo buyurun ben Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanlığı çağrı merkezinde isim benzerliğinden kaynaklanan bir karışıklık Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da dikkatini çekti.



Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından şu esprili paylaşımı yaptı:

“İkimizin adı da Ziya Selçuk. İkimiz de Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevliyiz. Ben bakanlık binasındayım, o da Mebim Çağrı Merkezi’nde çalışıyor ve doğal olarak telefonları “Buyrun ben Ziya Selçuk size nasıl yardımcı olabilirim?” diye açıyor. Gerisini siz hayal edin:)”