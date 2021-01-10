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10 Ocak 2021 Pazar 16:12:00 - Güncelleme:10 Ocak 2021 Pazar 16:12:00

Arayanları şaşırtan tesadüf: Alo buyurun ben Ziya Selçuk

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Milli Eğitim Bakanlığı çağrı merkezini arayanların telefonunun zaman zaman, “Alo buyurun ben Ziya Selçuk size nasıl yardımcı olabilirim?” şeklinde açıldığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı çağrı merkezinde isim benzerliğinden kaynaklanan bir karışıklık Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da dikkatini çekti.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından şu esprili paylaşımı yaptı:

“İkimizin adı da Ziya Selçuk. İkimiz de Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevliyiz. Ben bakanlık binasındayım, o da Mebim Çağrı Merkezi’nde çalışıyor ve doğal olarak telefonları “Buyrun ben Ziya Selçuk size nasıl yardımcı olabilirim?” diye açıyor. Gerisini siz hayal edin:)”

Etiketler : ziya selçuk milli eğitim bakanı mebim
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