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11 Temmuz 2020 Cumartesi 00:13:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2020 Cumartesi 00:13:00

Arap gazeteciler, Ayasofya'nın ibadete açılmasını 'tarihi' bir adım olarak değerlendirdi

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Ayasofya'nın ibadete açılmasını memnuniyetle karşılayan Arap gazeteci ve aktivistler, kararın tarihi bir adım olduğunu belirtti.

Ayasofya'nın ibadete açılmasını memnuniyetle karşılayan Arap gazeteci ve aktivistler, kararın tarihi bir adım olduğunu belirtti.

Arap gazeteci ve aktivistler, sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın onayladığı Ayasofya'nın ibadete açılması yönündeki karara ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Kararı “tarihi” bir adım şeklinde nitelendiren gazeteci ve aktivistlerin açtığı "Ayasofya" etiketi Arap ülkelerinde en çok etkileşim alan etiketler arasına girdi.

Moritanyalı akademisyen Muhammed Muhtar Şankıti Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla İslam alemini kutladığını belirterek, “İslam'la savaşan münafıklara taziyelerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Ayasofya'da bale yapıldığı ana dair bir fotoğrafı hesabında paylaşan Şankıti, Türkiye’de ve İslam dünyasında tepkiyle karşılanan bu durumun artık yaşanmayacağını ve Ayasofya’nın özüne döndüğünü kaydetti.

Suriyeli Gazeteci Siba Medvar da Ayasofya’nın ibadete açılması kararına ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dünya İspanya'da katedrale dönüştürülen Kurtuba Mescidi’nin ibadete açılma ihtimalini tartışabilir mi? Recep Tayyip Erdoğan’ı bu tarihi kararından dolayı tebrik ediyorum."

Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla Osmanlı sultanlarının kabirlerinde huzura erdiğini belirten Kuveytli yazar Casim el-Ğays, "Dünyanın farklı yerlerinde Müslümanlar ataları Fatih Sultan Mehmed'in cami olarak ibadete açtığı Ayasofya'nın aslına dönmesinden dolayı sevinçlerini paylaşıyor. Ayasofya'nın minarelerinden 80 yıl aranın ardından yükselecek ezan seslerini hayal ediyorum." diyerek sevincini dile getirdi.

Kuveytli Abdulaziz el-Fadli de paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ayasofya 85 yıldan fazla müze olarak kaldıktan sonra kapılarını tekrar ibadete açıyor. Türkiye ve tüm dünyadaki Müslümanları tebrik ederim. Allah bizlere Yahudilerin gasp ettiği Mescid-i Aksa'nın özgürleştiğini görmeyi ve orada huzurla namaz kılmayı nasip etsin."

YEMENLİ GAZETECİDEN UNESCO’YA TEPKİ

Yemenli gazeteci Said Sabit Said de UNESCO'nun Ayasofya kararına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Sokotra Adası’nın mevcut durumunu hatırlatan Yemenli gazeteci, şöyle devam etti:

"Dünya Miras Listesi'ne alınan Sokotra Adası askeri kışlaya dönüştürülürken ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri koalisyonu yüzlerce zırhlı aracı oraya yığarken dilsiz olan UNESCO, Ayasofya Camisi'nin namaz kılanlara açılmaması için sesini yükselterek uyarılarda bulunuyor."

Ayasofya'nın İstanbul'un fethine kadar yaklaşık 9 asır kilise olarak kaldığını, Fatih Sultan Mehmed'in emriyle bu yapıdan ezanların yükseldiğini hatırlatan Cezayirli gazeteci Abdulkadir Bin Halid de karardan duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün yeniden Ayasofya'dan ezanlar yükselecek. Müslümanlar zulüm ve düşmanlıkla ellerinden alınan Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasının gururu ve izzetiyle namazlarını eda etmek için burada toplanacaklar.”

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