Arap aşiretler 3 ateş arasında

Bölücü terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de de bölge halkını canından bezdirdi. PKK/YPG'nin Deyrizor'da bölge halkına yaptıkları sonrası bazı Arap aşiretler ayaklandı. PKK/YPG'nin Deyrizor Askeri Meclis grubunun lideri Ahmed el Habil'i alıkoymasının ardından 27 Ağustos'ta patlak veren çatışmalar, bazı Arap aşiretlerinin de katılımıyla büyüdü. Arap aşiretleri yoğun çatışmalar sonucu son iki günde Deyrizor ilinin doğu ve güneydoğusundaki tamamını Arap nüfusun oluşturduğu 24 köyü teröristlerden temizledi. ABD ise önceki gün, Arap aşiretlerle terör örgütü PKK/YPG çatışmasına sahne olan Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde İran destekli gruplara hava saldırısı düzenledi.

Terör örgütüne karşı ayaklanan Arap Aşiretler, bir yandan PKK/ YPG ile diğer yandan ABD'nin hava bombardımanıyla mücadele ediyor.

PKK/YPG GÜÇ KAYDIRDI

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ABD'ye ait savaş uçakları iki askeri aracı hedef aldı. Deyrizor'un doğusunda Elbukemal, Muhsan ve el-Meyadin ilçelerinde, İranlı ve İran destekli yabancı terörist gruplar da bulunuyor. Ruslar da aynı şekilde Deyrizor'lu aşiretlerin PKK/YPG'nin elinden kurtardığı 24 köye saldırdı. Bölgede hakim olan güçlerin bu saldırıları bir anlamda aşiretler karşısında zor durumda kalan PKK/YPG'ye nefes aldırdı. Terör örgütü hakimiyetindeki askeri konsey, takviye birliklerini Rakka ve Haseke'den, Deyrizor'a kaydırmak için 2 günlük sokağa çıkma ilan etti. AKŞAM'ın ulaştığı Deyrizorlu kaynaklar, "Deyrizor aşiretleri savaşa devam edecek. Ancak bir sorunları var; Beşşar Esad ordusunun arkalarına ilerlemesinden korkuyorlar. Bu nedenle de arkalarında Suriye rejimi, önlerinde PKK olması nedeniyle zor durumda kalacaklar" dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÇOCUKLARI KAÇIRIYOR

Terör örgütü çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor, sivillere yönelik usulsüz tutuklamalar gerçekleştiriyor. Örgüt, bölgedeki petrol kuyularına el koyarak elde ettiği 45 bin varile ulaşan petrolü ise Esad rejimin hakimiyetindeki bölgelere satarak gelir elde ediyor. Terör örgütü ABD'nin de desteğiyle "DEAŞ ile mücadele" adı altında bu paraları kendi üyelerine harcıyor.

ANKARA: 'TAHAKKÜM ALTINA ALMA GİRİŞİMİ'

Dışişleri Bakanlığı, Deyrizor kırsalında bölücü terör örgütü PKK/YPG ile bazı Arap aşiret unsurları arasında bir süredir yaşanan çatışmaların yakından ve kaygıyla takip edildiğini bildirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Bu gelişme, terör örgütünün, Suriye'nin kadim halklarını, üzerlerinde şiddet ve baskı uygulamak ve temel insan haklarını ihlal etmek suretiyle tahakküm altına alma girişimlerinin yeni bir tezahürüdür. Bu amaç ve niyetini DEAŞ'la mücadelede aktör olduğu savıyla perdelemek isteyen terör örgütünün gerçek mahiyetini, daha fazla gecikmeden ve bölgenin Suriyeli Kürtler de dahil kadim unsurlarının daha fazla acı çekmesine yol açmadan, destekçilerinin de görmesini umuyoruz."