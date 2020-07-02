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CHP'li İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı: 'Haliç fotoğrafı gerçeği yansıtmıyor'
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02 Temmuz 2020 Perşembe 22:45:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2020 Perşembe 22:49:00

CHP'li İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı: 'Haliç fotoğrafı gerçeği yansıtmıyor'

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CHP'li Ekrem İmamoğlu, Haliç'in yelkenli fotoğraflarını paylaştı. Denizin üzerinde fotoshop yapıldığı anlaşılan fotoğraflara AK Parti Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'dan cevap gecikmedi. Yıldız, “Yelkenlerle süsleyerek yayınladığınız temiz Haliç fotoğrafları keşke gerçeği yansıtsaydı, Haliç'te oturan biri olarak en çok ben sevinirdim. Ekibiniz Fazilet Durağı haberlerinde olduğu gibi sizi kandırıyor olabilir. Bu görüntüler de bugün çekildi” diyerek gerçek Haliç'i gözler önüne serdi.

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Haliç'in yelkenli ve fotoshoplu fotoğraflarını paylaşıp "Bugün Haliç'in maviliğine yelkenliler eşlik etti" diye yazmasına sosyal medyadan cevap verdi.

"Haliç fotoğrafları gerçeği yansıtmıyor" diyen AK Parti Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız hesabından şunları kaydetti:

HALİÇ FOTOĞRAFI GERÇEĞİ YANSITMIYOR!

"Sayın @ekrem_imamoglu, Yelkenlerle süsleyerek yayınladığınız temiz Haliç fotoğrafları keşke gerçeği yansıtsaydı, Haliç'te oturan biri olarak en çok ben sevinirdim. Ekibiniz Fazilet Durağı haberlerinde olduğu gibi sizi kandırıyor olabilir.

"HALİÇ HER GEÇEN GÜN ÇAMURLA DOLDU"

Bu görüntüler de bugün çekildi. @ekrem_imamoglu! Pandemi sürecinde doğa kendini yenilerken Haliç her geçen gün çamurla doldu. Etrafa yayılan kokuyu tarif bile edemem. Lütfen Haliç'i kaybetmeyelim, gerçeğe gözümüzü kapatmayalım. Milletimiz adına takipçisi olmaya devam edeceğim."

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