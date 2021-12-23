'Arama motorunun çözüm ortağıyız' diyerek dolandırıcılık yapan çete çökertildi!
Kaynak: AA
İzmir'de kendilerini küresel arama motorunun çözüm ortağı olarak tanıtan kişiler, telefonla aradıkları firma yetkililerini konum güncellemesi bahanesiyle yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerin kurdukları çağrı merkezine yapılan operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de kendilerini "küresel arama motorunun çözüm ortağı" olarak tanıtarak telefonla aradıkları firma yetkililerini dolandırdığı öne sürülen 24 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir arama motorunun kentteki çözüm ortağıymış gibi iş yerlerini arayan kişilerin dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla çalışma başlattı.
Şüphelilerin kurdukları çağrı merkezinden firma yetkililerini telefonla arayarak, firmalarının arama motoru haritalarındaki bilgilerinin "konum güncellemesi" yapılmaması halinde silineceğini, bu hizmet için de 1000 ila 1500 lira ödemeleri gerektiğini söyledikleri belirlendi.
Paraları kargo aracılığıyla kabul eden şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 3 milyon lira gelir elde ettiği tespit edildi.
Polis, yaptığı araştırmada, şebeke üyesi şüphelilerin Karşıyaka ilçesinde kurdukları çağrı merkezinin adresini belirledi.
Düzenlenen operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 24 dizüstü bilgisayar, hazır konuşma metinleri, iş başvurusunda bulunan personele ait CV'ler, sözde küresel arama motorunun sözleşme evrakları, mağdurlara ait bilgiler ele geçirildi.
Gözaltında bulunan 6 şüpheli, emniyetteki işlemin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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