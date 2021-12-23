VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DSİ, 2022'de 360 tesisi tamamlayarak hizmete açacak
Çin, teknoloji test uydularını fırlattı
Putin'den doğal gaz açıklaması: Sorumlusu biz değiliz
TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı gerçekleşti
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Finansal İstikrar Komitesi'nin 2'nci Toplantısı gerçekleştirildi
'Arama motorunun çözüm ortağıyız' diyerek dolandırıcılık yapan çete çökertildi!
İstanbulkart vizeleme ücretine yüzde 160 zam
Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Dolarda sert düşüş
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türkiye ile Katar arasında kritik anlaşma!
Japonya'dan Türkiye analizi: Erdoğan kalıpları kırdı
Bakan Kurum: Belediyecilik AK Parti'nin sanatıdır
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki: Bu diktatör de gidecek ve yargılandığım davaları kazanacağım
Mahkemeden Osman Kavala kararı
TF-X için 'Üç Kardeş' ittifakı!
Merkez Bankası yeni kur seviyesini açıkladı
Ermenistan'dan Türkiye'ye mesaj!
"Fırsatçılara göz açtırmayacağız"
Bugün itibarıyla başlıyor! Bakan Koca duyurdu
Mondihome'dan güçlü çıkış
Platin Global 100 Ödülleri Yarın Sahiplerini Buluyor
Dünyanın ilk SMS'i 121 bin dolara satıldı
Beklenen aşk itirafı
23 Aralık 2021 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:23 Aralık 2021 Perşembe 15:00:00

'Arama motorunun çözüm ortağıyız' diyerek dolandırıcılık yapan çete çökertildi!

Kaynak: AA

ABONE OL

İzmir'de kendilerini küresel arama motorunun çözüm ortağı olarak tanıtan kişiler, telefonla aradıkları firma yetkililerini konum güncellemesi bahanesiyle yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerin kurdukları çağrı merkezine yapılan operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de kendilerini "küresel arama motorunun çözüm ortağı" olarak tanıtarak telefonla aradıkları firma yetkililerini dolandırdığı öne sürülen 24 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir arama motorunun kentteki çözüm ortağıymış gibi iş yerlerini arayan kişilerin dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla çalışma başlattı.

Şüphelilerin kurdukları çağrı merkezinden firma yetkililerini telefonla arayarak, firmalarının arama motoru haritalarındaki bilgilerinin "konum güncellemesi" yapılmaması halinde silineceğini, bu hizmet için de 1000 ila 1500 lira ödemeleri gerektiğini söyledikleri belirlendi.

Paraları kargo aracılığıyla kabul eden şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 3 milyon lira gelir elde ettiği tespit edildi.

Polis, yaptığı araştırmada, şebeke üyesi şüphelilerin Karşıyaka ilçesinde kurdukları çağrı merkezinin adresini belirledi.

Düzenlenen operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 24 dizüstü bilgisayar, hazır konuşma metinleri, iş başvurusunda bulunan personele ait CV'ler, sözde küresel arama motorunun sözleşme evrakları, mağdurlara ait bilgiler ele geçirildi.

Gözaltında bulunan 6 şüpheli, emniyetteki işlemin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler : İzmir KONUM DOLANDIRICILIK
‘İyi Bir İşin Sırrı' kitapta

‘İyi Bir İşin Sırrı' kitapta
Çocuklar için okul boyadı

Çocuklar için okul boyadı
Sahnede dijital buluşma

Sahnede dijital buluşma
Kızımın maskarası olurum

Kızımın maskarası olurum
Palandöken'de bembeyaz keyif

Palandöken'de bembeyaz keyif
Popun kralı da kraliçesi de yok

Popun kralı da kraliçesi de yok
Aydın'da 7 bin yıllık buluş

Aydın'da 7 bin yıllık buluş
Eşini koluna kazıttı

Eşini koluna kazıttı
Koronayı yendi sete döndü

Koronayı yendi sete döndü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER