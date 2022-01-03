Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı

03 Ocak 2022 Pazartesi 10:04:00 - Güncelleme:03 Ocak 2022 Pazartesi 10:18:00
2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu. Aralık Ayı enflasyonu ise yüzde 13,58 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'ten yapılan açıklamada Aralık ayında enflasyonun (TÜFE) aylık bazda yüzde 13,58 artış kaydettiği duyuruldu. Böylece 2021 enflasyonu yüzde 36,08 seviyesine ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'ten yapılan açıklamada Aralık ayında enflasyonun (TÜFE) aylık bazda yüzde 13,58 artış kaydettiği duyuruldu. Böylece 2021 enflasyonu yüzde 36,08 seviyesine ulaştı.