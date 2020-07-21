Aralarında Türkiye'nin de olduğu 9 ülkeden Karadeniz'de gövde gösterisi: ''Sea Breeze-2020'' tatbikatı başladı
Kaynak: AA
Karadeniz'de, Ukrayna-ABD ortak askeri tatbikatı 'Sea Breeze-2020' başladı. Tatbikata Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, Norveç, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, İspanya ve Ukrayna katılıyor.
Karadeniz'de, Ukrayna-ABD ortak askeri tatbikatı "Sea Breeze-2020" başladı.
Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tatbikata Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, Norveç, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, İspanya ve Ukrayna'dan yaklaşık 2 bin askerin katılacağı belirtildi.
Tatbikatta 20'den fazla savaş gemisi, uçak ve helikopterin yer alacağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tatbikatın sadece deniz ve hava kısmının gerçekleştirileceği ifade edildi.
"Sea Breeze'nin amacı, Karadeniz bölgesinde istikrar ve güvenliği sağlamaktır." ifadelerine yer verilen açıklamada, tatbikatın 7 gün süreceği belirtildi.
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
- İstanbul için endişe veren görüntü... İçme su kaynağı iki baraj kurudu
- Yerli otomobilin fabrikası dünya basınında!
- CHP'li Murat Hazinedar'a mal varlığı davası: 8 yıl hapis ve 10 milyon para cezası istendi
- Eski HDP üyesine PKK tutuklaması!
- MSB: Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs yakalandı