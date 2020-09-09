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09 Eylül 2020 Çarşamba 12:12:00 - Güncelleme:09 Eylül 2020 Çarşamba 12:12:00

Arakanlı Müslümanları katleden Myanmar'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan sert tepki: Hesap vermeliler

Kaynak: DHA

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Arakanlı Müslümanların katledilmesi talimatını veren askerlerin hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 2 Myanmar askerinin, Arakan Müslümanı kadın, çocuk ve yaşlı dahil herkesi öldürdüklerini itiraf ettiklerini, bu katliamın sorumlularının adalet önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Sözcü İbrahim Kalın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İki Myanmar askeri, Arakan Müslümanlarına yönelik ‘gördüğünüz her şeyi öldürün’ talimatı aldıklarını ve kadın, çocuk ve yaşlı dahil herkesi öldürdüklerini itiraf etti. Bu hunharca katliamın sorumluları adalet önünde hesap vermelidir" dedi.

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