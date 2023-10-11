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11 Ekim 2023 Çarşamba 11:56:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 11:56:00

Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin: Gelecek sene düzenleme yapabiliriz

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Son Dakika Haberleri.. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerle ilgili gelecek sene bir düzenleme yapabileceklerini açıkladı.

Son Dakika Haberleri.. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerle ilgili gelecek sene bir düzenleme yapabileceklerini açıkladı.

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