28 Şubat rütbesizleri

Genelkurmay Personel Başkanlığı, Yargıtay'ın haklarındaki müebbet hapis cezalarını onamasının ardından 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlemin yapıldığını bildirdi. Genelkurmay Personel Başkanlığı, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği yazıda, ilgili maddeler uyarınca sanıklar hakkında TSK'dan çıkarma işlemi yapıldığını kaydetti. Buna göre emekli orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp'ın rütbesi söküldü. Dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı Korgeneral Hakkı Kılınç'a ilişkin yazı da İçişleri Bakanlığı'na yönlendirildi.

BÜTÜN HAKLAR İPTAL

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkarılan asker kişilerin, askeri rütbe ve memuriyetleri alınır ve bu kişiler yeniden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından on beş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.

Ancak er olarak işlem görmelerine rağmen SGK mevzuatına göre emekliliklerinde er yerine generaller gibi maaş ve ikramiye bağlanır.

14 İSİM CEZAEVİNDE

Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 isim tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

AKŞAM