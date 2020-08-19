AÖF yaz okulu sınavları online olacak

Anadolu Ünivresitesi açıköğretim, iktisat ve işletme fakültesi yaz okulu sınavı uzaktan yapılacak.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fuat Erdal, Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarının online olacağını duyurdu

Anadolu Üniversitesi Rektörü'nün sosyal medyadan yaptığı açıklama

Değerli Açıköğretim Öğrencilerimiz, aldığımız her kararda önceliğimiz sizin sağlığınız ve geleceğiniz olmuştur. Bu doğrultuda yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda yaz okulu sınavlarının online yapılması kararını aldık. Hepinize sağlıklı günler ve başarılar diliyorum.