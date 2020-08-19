AÖF, iktisat ve işletme sınavları online yapılacak
Anadolu Ünivresitesi açıköğretim, iktisat ve işletme fakültesi yaz okulu sınavı uzaktan yapılacak.
Anadolu Ünivresitesi açıköğretim, iktisat ve işletme fakültesi yaz okulu sınavı uzaktan yapılacak.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fuat Erdal, Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarının online olacağını duyurdu
Anadolu Üniversitesi Rektörü'nün sosyal medyadan yaptığı açıklama
Değerli Açıköğretim Öğrencilerimiz, aldığımız her kararda önceliğimiz sizin sağlığınız ve geleceğiniz olmuştur. Bu doğrultuda yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda yaz okulu sınavlarının online yapılması kararını aldık. Hepinize sağlıklı günler ve başarılar diliyorum.
- AÖF yaz okulu sınavları online olacak
- Sağlık Bakanlığı PCR testi nedir? Koronavirüs testi nasıl yapılıyor? Korona testi için ücret ödeniyor mu?
- Yerli güneş panelleri üretim bandından iniyor
- Kovid-19 tedbirleri kapsamında Giresun'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama
- Süleyman Soylu: Bütün acil numaraları 112'de birleştireceğiz
- İçişleri Bakanlığı son dakika olarak duyurmuştu... Peki Bingöl Karacehennem nerede? Yıldırım-6 Operasyonu tam olarak nerede başlatıldı?