Antik kent koridoru turizmi canlandıracak
Adeta "açık hava müzesi" olan Antalya'daki antik kentler ve ören yerlerinin 19'unda kazı çalışmaları sürüyor, çıkarılan buluntular çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyor.
Adeta "açık hava müzesi" olan Antalya'daki antik kentler ve ören yerlerinin 19'unda kazı çalışmaları sürüyor, çıkarılan buluntular çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu "Antalya'nın kıyısında bir kültürel miras koridoru oluşturmak istiyoruz. Alanya Syedra, Alanya Kalesi, Side, Perge, Olimpos, Phaselis ve Patara Antik Kenti'ni içine alan bir koridor oluşturarak Antalya turizmini 12 aya taşıyıp, sezon sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" dedi.
- Marmara Adası açıklarında gemi kazası
- Konutların turizm amaçlı kiralanması ile emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, komisyonda kabul edildi
- Mehmetçik ve Filistin için sabah namazında dua edildi
- Bakanlıktan Lübnan'daki Türk vatandaşları için uyarı
- Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu
- Bakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile telefonda görüştü