VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Marmara Adası açıklarında gemi kazası
58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda beşinci gün
Konutların turizm amaçlı kiralanması ile emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, kom...
İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerden güneye geçmelerini istedi
Mehmetçik ve Filistin için sabah namazında dua edildi
Küresel piyasalar negatif seyrediyor
13 Ekim 2023 Cuma 08:53:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 08:53:00

Antik kent koridoru turizmi canlandıracak

ABONE OL

Adeta "açık hava müzesi" olan Antalya'daki antik kentler ve ören yerlerinin 19'unda kazı çalışmaları sürüyor, çıkarılan buluntular çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyor.

Adeta "açık hava müzesi" olan Antalya'daki antik kentler ve ören yerlerinin 19'unda kazı çalışmaları sürüyor, çıkarılan buluntular çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu "Antalya'nın kıyısında bir kültürel miras koridoru oluşturmak istiyoruz. Alanya Syedra, Alanya Kalesi, Side, Perge, Olimpos, Phaselis ve Patara Antik Kenti'ni içine alan bir koridor oluşturarak Antalya turizmini 12 aya taşıyıp, sezon sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" dedi.

Etiketler : Antik kent koridoru açık hava müzesi Antalya
İlk kez Harika görüntü

İlk kez Harika görüntü
'Rüya' kadro

'Rüya' kadro
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
Şarkısı için 10 kilo verdi

Şarkısı için 10 kilo verdi
Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum
Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış

Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış
Kime yazdığını hatırlamıyor

Kime yazdığını hatırlamıyor
Victoria's Secret'tan teklif yok

Victoria's Secret'tan teklif yok
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX