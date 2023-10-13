Antik kent koridoru turizmi canlandıracak

Adeta "açık hava müzesi" olan Antalya'daki antik kentler ve ören yerlerinin 19'unda kazı çalışmaları sürüyor, çıkarılan buluntular çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu "Antalya'nın kıyısında bir kültürel miras koridoru oluşturmak istiyoruz. Alanya Syedra, Alanya Kalesi, Side, Perge, Olimpos, Phaselis ve Patara Antik Kenti'ni içine alan bir koridor oluşturarak Antalya turizmini 12 aya taşıyıp, sezon sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" dedi.

