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Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yayla yolları açılıyor
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17 Mayıs 2022 Salı 16:03:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2022 Salı 16:03:00

Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yayla yolları açılıyor

Kaynak: AA

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Antalya'nın Akseki ilçesinde yüksek kesimlerdeki karla kaplı yayla yolları, belediye ekipleri ve iş makineleri yardımıyla açılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akseki'nin yayla yollarında kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Manavgat ve Akseki'de yaşayan Yörüklerin hayvanlarını otlattığı Göktepe Yaylası'nda yüksekliği 3 metreye ulaşan kar, ekipler tarafından temizlendi.

Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Etiketler : Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki kar temizleme
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