VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Türk limanlarında yılın ilk yarısında 273 milyon ton yük elleçlendi
Antakya-Altınözü Bölünmüş Yol Projesi'nin birinci etabında sona yaklaşılıyor
Konut satışlarında tüm zamanların ilk yarı rekoru kırıldı
İngiltere, 39 santigrat derece ile tarihinin en sıcak gününü yaşıyor
İspanya Başbakanı Sanchez, Avrupa'nın Draghi gibi bir lidere ihtiyacı olduğunu söyledi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Orgeneral Bayraktaroğlu'nu kabul etti
Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar veren 3 kişi adliyede
Antalya'da yangında zarar gören tarihi bina Devlet Konuk Evi olacak
Trakya'da çayır tırtılı görülen ayçiçeği ekili alanlar büyük oranda ilaçlandı
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu
Mehmet Topal futbolculuk kariyerini sonlandırdı
Başbakan Erdoğan ile Reisi'den ortak açıklama
Kuzey Makedonya'nın AB ile ilişkilerinde yeni bir sayfa
Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci Toplantısı başladı
Türkiye'den yerli hamle!
Körfez ülkeleri petrol üretiminde artış bekleyen Biden'ı Washington'a eli boş mu gönderdi?
Oyuncu Nurdan Albamya, Filistinli Meryem'in hayatını sahneye taşıyor
Gümrüklerde yılın ilk yarısında 6,7 milyar liralık kaçağa göz açtırılmadı
Van'da 530 personelin katılımıyla Eren Abluka-22 operasyonu başlatıldı
Türkiye'de haziranda 150 bin 509 konut satıldı
FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 15 gözaltı
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı
Başkan Erdoğan İran'da!
19 Temmuz 2022 Salı 14:33:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2022 Salı 14:33:00

Antalya'da yangında zarar gören tarihi bina Devlet Konuk Evi olacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Antalya'da 19. yüzyılın sonlarında yapıldığı tahmin edilen ve 4 yıl önce çıkan yangında hasar gören bina, restore edilerek "Devlet Konuk Evi" olarak düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Balbey Mahallesi'nde bulunan tarihi binayı kente kazandırmak amacıyla restorasyon çalışması başlatıldı.

Antalya Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalanarak, 2018'de çıkan yangında büyük zarar gören binanın eski görünümüne kavuşması için proje hazırlandı. Proje kapsamında binanın üst katındaki ahşap yapılar temizlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin, binanın madde bağımlılarının ve sokakta kalan insanların barındığı tehlikeli bir alan haline geldiğini belirtti.

Yapının çalışmalar tamamlandıktan sonra "Devlet Konuk Evi" olarak kullanılacağını aktaran Temuçin, "Antalya tarihi için önemli bir proje. Restore edildikten sonra güzel bir görünüme kavuşacak, tehlikeli alan olmaktan kurtulacak ve kamuya hizmet verecek." ifadesini kullandı.

Balbey Mahallesi Muhtarı Abdullah Uyaroğlu da metruk durumu nedeniyle binada defalarca asayiş olayının yaşandığını aktardı.

Mahalle sakinlerinin burada başlatılan çalışmaları sevinçle karşıladığını anlatan Uyaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

Etiketler : ANTALYA TARİHİ YAPIT Muhittin Böcek
Baba özlemi

Baba özlemi
Sürpriz aşk

Sürpriz aşk
Doktorlar yaşayacak ki biz de yaşayacağız

Doktorlar yaşayacak ki biz de yaşayacağız
Dava henüz bitmedi

Dava henüz bitmedi
Elimdeki belgeler adam yakar

Elimdeki belgeler adam yakar
Poptan arabeske

Poptan arabeske
Konser var dinlenme yok

Konser var dinlenme yok
4 diziyle İspanya'da

4 diziyle İspanya'da
Fiyatlar uçmuş

Fiyatlar uçmuş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX