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01 Eylül 2023 Cuma 21:19:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 21:19:00

Antalya'da uyuşturucuya geçit yok! Helikopter destekli operasyon

Kaynak: AA

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Antalya'da 350 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin öncülüğünde Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve diğer birimlerden 350 polisin katılımıyla Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde "Zeytinköy" olarak bilinen bölgeye operasyon düzenlendi.

Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda diğer ekipler mahallenin giriş ve çıkışları kapattı.

Belirlenen 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda polisler kilitli kapıları koçbaşıyla kırarak içeriye girdi.

Bazı şüphelilerin evlerinde ise muhtemel polis baskınından önceden haberdar olmak için ev ve bahçelerine güvenlik kameraları kurduğu belirlendi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda 44 kilogram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, silahlara ait şarjör ve fişekler, 3 hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatları ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan 747 kişi ve 361 aracın bilgilenin sorgulandığı operasyonda, uyuşturucu operasyonu kapsamı dışında 2 aranan şahıs yakalanırken 67 araca cezai işlem uygulandı.

Etiketler : ANTALYA OPERASYON UYUŞTURUCU
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