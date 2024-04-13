Antalya'da teleferikte mahsur kalan 137 kişi kurtarıldı

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

#SONDURUM AFAD Başkanı Okay Memiş: 128 kişi kurtarıldı, 43 kişinin tahliyesi sürüyor. pic.twitter.com/L0eyrJKk7h — 24 TV (@yirmidorttv) April 13, 2024

Bölgeye ulaşan ekipler, Memiş Gümüş'ün yaşamını yitirdiğini, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva'nın yaralandığını belirledi.

Yaralıların tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığının helikopteriyle yapıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ MAHSUR KALDI



Bu arada, kazanın ardından teleferik sisteminin durması nedeniyle havadaki kabinlerde çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Mahsur kalan kişilerin güvenli bir şekilde aşağı indirilmesi için de çalışma yapıldığı ve çevre illerdeki kurtarma ekiplerinden destek istendi.

Gece uçuş kabiliyetine sahip bir jandarma helikopteri bölgeye ulaşarak kurtarma çalışmalarına katıldı.

4 HELİKOPTER KURTARMA ÇALIŞMALARINDA AKTİF GÖREV YAPIYOR

AFAD'ın sosyal medya hesabından da kazaya ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamada, bölgede AFAD, jandarma, polis ve asker, UMKE, STK ve itfaiyeden oluşan 543 arama kurtarma personeli ile 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç ve 6 ambulansın görevlendirildiği belirtildi.

Gece arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştırmak için bölgeye aydınlatma ekipmanlarının sevk edildiği aktarılan açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopterin kurtarma çalışmalarında aktif görev yaptığı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda yaptığı açıklamada, kaza ihbarını alır almaz Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma, emniyet, arama kurtarma ve sağlık ekipleriyle koordineli şekilde bölgeye intikal ettiklerini belirtti.

Alanında uzman dağcı ekiplerin de müdahale çalışmalarına katıldığını anlatan Memiş, "Tahliye işlemlerini titizlikle yürütüyoruz" diye konuştu.

Okay Memiş, mekanizmayı çalıştırarak bir netice alınıp alınmayacağı yönünde teknik personel ve mühendislerle görüştüklerini ancak bunun daha riskli olabileceği düşüncesi üzerine helikopterlerle tahliyeyi gerçekleştirmeye karar verdiklerini belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara da acil şifalar diledi.

Teleferik kabinlerinde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmaların büyük bir dikkat ve hassasiyetle devam ettiğini aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasıdır. Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için makine mühendisi, elektrik mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, halihazırda olay yerinde incelemelerine devam etmektedirler. Adli soruşturma, bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ve bir Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

DESTEK İÇİN ASKERİ UÇAK VE HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ



Milli Savunma Bakanlığı, teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi uçak ve AS-532 Couger tipi helikopter görevlendirdi.

AFAD BAŞKANI MEMİŞ: 8 KABİNDE 43 VATANDAŞIMIZIN TAHLİYE İŞLEMİ SÜRÜYOR



AFAD Başkanı Okay Memiş, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nda kazaya ilişkin açıklama yaptı.