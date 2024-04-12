Antalya'da teleferik kabini düştü! 1 kişi öldü
Kaynak: AA
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde teleferik kabininin düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, yaralananlar olduğu bildirildi.
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde, kabinlerden biri henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralananlar olduğu belirtildi.
Yaralıların tahliyesine başlandığı öğrenildi.
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