Antalya'da teleferik kabini düştü! 1 kişi öldü

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde, kabinlerden biri henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralananlar olduğu belirtildi.

Yaralıların tahliyesine başlandığı öğrenildi.