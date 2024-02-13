Antalya'da sağanak sonrası oluşan selde bir vatandaş hayatını kaybetti.

Antalya'da sağanak sonrası oluşan selde bir vatandaş hayatını kaybetti.

Antalya'da gece yarısı başlayıp, sel dönüşen sağanak ölüme yol açtı. Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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