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16 Temmuz 2023 Pazar 12:55:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 12:55:00

Antalya'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı.

Orman Genel Müdürlüğü, Manavgat'ta meydana gelen orman yangınını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Etiketler : Antalya Manavgat ilçesi orman yangını
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