Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya'da Dünya Etnospor Forumu'nda konuştu.

Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "25 farklı ülkeden katılımcılarla bir aradayız." dedi.

Bilal Erdoğan, "İnsanlıkla birlikte tüm kötülüklere karşı bugün Gazze'de yaşadığımız trajedi karşısında da birlikteliğimizi kuruyoruz. Bu anlamda hep birlikte savaşa, kan dökmeye karşı olan herkesin yanında birlikte durup bunları durdurmak için birlikte hareket edeceğiz." dedi.