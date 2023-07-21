Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1030 sentetik hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 2 zanlının piyasaya uyuşturucu süreceğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin evleri ve iş yerlerindeki aramada, 1030 uyuşturucu sentetik hap, 150 gram toz esrar, 6 bin 800 lira ve 1 pala ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
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