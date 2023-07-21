Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 2 zanlının piyasaya uyuşturucu süreceğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin evleri ve iş yerlerindeki aramada, 1030 uyuşturucu sentetik hap, 150 gram toz esrar, 6 bin 800 lira ve 1 pala ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.