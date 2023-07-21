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Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
21 Temmuz 2023 Cuma 21:18:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 21:18:00

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1030 sentetik hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 2 zanlının piyasaya uyuşturucu süreceğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin evleri ve iş yerlerindeki aramada, 1030 uyuşturucu sentetik hap, 150 gram toz esrar, 6 bin 800 lira ve 1 pala ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Etiketler : uyuşturucu operasyonu Konyaaltı ilçesi Antalya
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