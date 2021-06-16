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16 Haziran 2021 Çarşamba 09:34:00 - Güncelleme:16 Haziran 2021 Çarşamba 09:34:00

Antalya'da borç çok, icraat yok

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CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 700 milyon TL borçlanarak, eski yönetimin projelerinin üzerine konması eleştiri konusu oldu.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, bir önceki dönemde hayata geçirilen projelerin isimlerini değiştirip, altgeçitlerdeki tarihleri de kaldırarak, kamuoyunda yeni yapılmış algısı oluşturmaya çalıştığı öne sürüldü. Başkan Muhittin Böcek'in, 2018'de dönemin belediye başkanı AK Partili Menderes Türel tarafından temeli atılıp, yüzde 50'si tamamlanan; 'Demre Terfili Kapalı Sulama Tesisi'nin açılışı için hazırlattığı billboardlarda 'kağıt üzerinde kalan proje' ifadesi kullanması da tepki çekti. Böcek, belediye meclisinde; "O bilboarddan haberim yoktu. Sürçü lisan olduysa kusura bakmayın" diyerek özür diledi.

700 MİLYON TL BORÇ

Akşam'a konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Ali Çetin, son 2 yılda Böcek'in, meclisten yaklaşık 700 milyon lira 'borçlanma yetkisi' almasına rağmen, bunun karşılığını alamadıklarını söyledi. "Borç çok, icraat yok" yorumunu yapan Çetin, belediyenin 2020 yılı hedeflerinin de sadece yüzde 56'sını gerçekleştirirken, bunun da yüzde 60'ının geçmiş dönemden kalan projelerin tamamlanması olduğunu ifade etti.

ALDIKLARI BORÇLAR YEREL BASINDA

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Belediye Meclisi'nden aldığı 700 milyon TL'lik borçlanma yetkisine rağmen hiçbir yeni proje gerçekleştirememesi Antalya'nın yerel basınında da tartışma konusu oldu.

Etiketler : CHP Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhittin Böcek Ali Çetin
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