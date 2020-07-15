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15 Temmuz 2020 Çarşamba 11:11:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2020 Çarşamba 11:11:00

Antalya'da arkadaşını öldürüp, yardım çağırdı

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Kadın meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşını başından vurarak öldüren iş adamının, cinayetin ardından balkona çıkıp, “Adam öldürdüm, yardım çağırın” diyerek bağırdığı ortaya çıktı.

11 Nisan gecesi Antalya’nın Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3619 Sokak'ta bir asansör firmasının ortaklarından Bedri Söyüt evinde birlikte alkol aldığı arkadaşı Uğur Aydos ile 'kadın meselesi' yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Söyüt, ruhsatsız tabancayla Aydos'u başından vurdu. Ardından 112 Acil'i arayarak, kendini ihbar etti.

ARKADAŞI KURTARILAMADI, KENDİSİ TUTUKLANDI

Bedri Söyüt, eve gelen polislere teslim olurken, ağır yaralı halde Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülen Aydos, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Bedri Söyüt, tutuklandı.

OLAY GÜNÜ TEK TEK İDDİANAMEDE

Söyüt hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, sanık Bedri Söyüt'ün cinayeti işledikten sonra “Allahuekber” diyerek, tekbir getirdiği anlatıldı. Olay günü ölen ile öldürenin birlikte alkol almaya başladıkları, daha sonra kadın meselesi yüzünden tartışmaya başladıkları kaydedilen iddianamede, şöyle denildi:

'ALLAHUEKBER' DİYE BAĞIRDI

“Tartışma sırasında şüpheli bir anda evinde bulunan ve ruhsatı olmayan tabancasını ateşleyerek maktulü başından yaralamıştır. Daha sonra 112 Acil Servis ve polisi arayan şüpheli, kendi kendine 'Allahuekber' diyerek, bağırmaya başlamıştır. Ardından balkona çıkan şüphelinin, 'Adam öldürdüm. Yardım edin, yardım çağırın' diyerek bağırmaya devam ettiği anlaşılmıştır. Şüphelinin üzerine atılı 'kasten insan öldürme' suçundan sorumlu tutulması gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır.”

Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

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