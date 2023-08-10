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Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem!
10 Ağustos 2023 Perşembe 16:33:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 16:33:00

Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

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AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, depremin derinliğinin 12.44 kilometre olduğu kaydedildi.

Etiketler : afad antalya deprem antalya deprem
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