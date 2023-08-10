Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, depremin derinliğinin 12.44 kilometre olduğu kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 10, 2023
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Akdeniz -[99.07 km]Gazipaşa (Antalya)
Tarih:2023-08-10
Saat:16:16:03 TSİ
Enlem:35.804 N
Boylam:31.351 E
Derinlik:12.44 km
Detay:https://t.co/22ys19pO0B@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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