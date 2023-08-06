Antalya Havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı

Antalya Havalimanı, bin 190 uçak trafiği ve 214 bin 919 yolcu ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın dün, 214 bin 919 yolcu ve Bin 190 uçak trafiği ile tüm zamanların rekorunu kırdığını belirtti.