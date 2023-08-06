Antalya Havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya Havalimanı'nın tüm zamanların hem uçak hem de yolcu trafiği rekoruna imza attığını açıkladı.
Antalya Havalimanı, bin 190 uçak trafiği ve 214 bin 919 yolcu ile tüm zamanların rekorunu kırdı.
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın dün, 214 bin 919 yolcu ve Bin 190 uçak trafiği ile tüm zamanların rekorunu kırdığını belirtti.
Antalya Havalimanı rekorlara doymuyor.— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 6, 2023
Dün, tüm zamanların hem uçak hem de yolcu trafiği rekoruna imza attı⏬
↪214 bin 919 yolcu
↪Bin 190 uçak trafiği#TürkiyeHızlanıyor ���� pic.twitter.com/OjM3UZgCmH
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