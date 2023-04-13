Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve NATO Avrupa Müttefik Yüksek (SACEUR) Komutanı Orgeneral Christopher G. Cavoli ile ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin konaklamalarının yanı sıra eğitim görmeleri için okul ve derslik olarak hazırlanan Antakya NATO Çadır Kenti'nin açılışını gerçekleştirdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği illerden Hatay'da yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının da yoğun çalışmalarını sürdürdüğü kentte yapımı tamamlanan "Antakya NATO Çadır Kenti" törenle açıldı. Afette hayatını kaybedenlerin saygı duruşuyla anıldığı, İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan Milli Savunma Bakanı Akar depremlerde ölenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Deprem felaketinin büyük bir alanı kapsadığına, 13-14 milyon kişiyi etkilediğine dikkati çeken Akar, "Devletimiz ilk andan itibaren vatandaşımızın yanına koştu. Vatandaşımız yalnız değildi. Diğer taraftan devletimiz de yalnız değildi, 85 milyon vatandaşımız da devletinin yanına koştu, Edirne'den Van'a, Sinop'tan Mersin'e kadar depremzedelerin acılarını paylaşmak için ilk andan itibaren çabaladı." diye konuştu.

Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanların, valilerin ilgili tüm kurum ve kuruluşların ilk andan itibaren harekete geçtiğini aktaran Akar, "Mehmetçik de ilk andan itibaren halkının yanına, yardımına koştu." dedi.

Depremin hemen ardından Mehmetçiğin ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde arama kurtarma çalışmalarına katıldığını, kurduğu deniz ve hava koridorları ile bölgeye arama kurtarma ekip ve ekipmanlarını sevk ettiğini hatırlatan Akar, bölgedeki yaralı ve afetzedelerin de bu koridorlardan diğer bölgelere taşındığını aktardı.

Hava koridoruna sağlanan uçak ve helikopterler ile çadır kent inşasına yönelik destekleri dolayısıyla NATO ile tüm dost ve müttefik ülkelere teşekkür eden Akar şunları söyledi:

"Çadır kent ortak alanları, barınma alanları ve diğer imkanları ile özellikle öğrencilerimiz için önemli bir yerleşim yeri haline geldi. Bu eğitim alanı ile öğrenci kardeşlerimizin barınma, beslenme sıkıntısı yaşamadan eğitim öğretimlerine devam etmelerini sağlamak istiyoruz. Bir taraftan ortaöğretim öğrencilerimizin dersleri diğer taraftan üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize yönelik kurslarımız var. Bu imkanların sağlanmasına İçişleri Bakanımızın, Milli Eğitim Bakanımızın özel katkıları var. Milli Eğitim Bakanımız atamaları, organizasyonu çok güzel şekilde yaptı. Amacımız, bu imkanları en etkin şekilde kullanarak gençlerimizin geleceğine destek olmak. Biz en büyük yatırımın gençlere yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam ediyoruz."

NATO'yu büyük ve güçlü bir savunma örgütü olarak nitelendiren Akar, Türkiye'nin de ittifakın 70 yıldan fazla süredir etkin ve saygın bir üyesi olduğunu belirtti.

Akar, Türkiye'nin İttifak'ta üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirdiğini dile getirerek, "NATO'nun sadece bir askeri örgüt olmadığını aynı zamanda insani yardım konusunda da ne kadar etkili olduğunu içinde bulunduğumuz tesis ile görüyoruz. Zor günlerde dayanışma önemli. Bu zor günlerde beraber olmak, işbirliği, dayanışma içinde olmak çok önemli. Bunu da NATO'dan ve tüm müttefiklerimizden gördük." diye konuştu.

SACEUR KOMUTANI ORGENERAL CAVOLİ

SACEUR Komutanı Orgeneral Cavoli de zor döneminde Türkiye'ye yardım eli uzatmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Takım çalışması ve gayretle depremin acısını dindirmek için çalıştıklarını anlatan Cavoli şöyle konuştu:

"Yaklaşık 10 hafta önce Türkiye iki felaketi ve devamında sayısız artçı depremi yaşadı. Bugün görme şansı bulduğumuz bu tahribat gerçekten çok üzücü. Ancak Türkiye'nin bu yaraları sarma yolunda gösterdiği gayret gerçekten takdire şayan. ABD de burada yardım eli uzattı. İncirlik Üssü'nü ziyaret etme imkanımız oldu. Oradaki hem üs personeli hem de Türk askeri el ele durmaksızın bu yarayı sarmak için çalışıyor. NATO bu anlamda sahra hastanelerini, personelini, çadır ve gıda imkanlarını seferber etmiştir. Biz de Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şeyleri, ihtiyaç duyduğu sürece sağlamaya devam edeceğiz."

"OKUL VE DERSLİK OLARAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA TAHSİS EDİLDİ"

Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürü Veysel Uyar da çadır kentin kurulduğu 125 bin metrekare alanın, 7 bin 700 kamyon malzeme taşınarak çok kısa sürede kuruluşa hazır hale getirildiğini bildirdi.

Çadır kentin kurulum sürecinde NATO ve milli makamlar arasında eşine rastlanmamış seviyede örnek bir sivil-asker işbirliği projesine de imza atıldığını vurgulayan Uyar şunları kaydetti:

"NATO'nun sadece güvenlik krizlerinde değil, doğal afetlerde de kabiliyetleri bu şekilde tescil edilmiş olmaktadır. NATO'nun ülkemize tahsis ettiği 8 bin bin kişilik çadır kent kapasitesinin bugün 2 bin 400'ünün açılışını yapıyoruz. Toplumun her kesiminde olduğu gibi özellikle bölgede yaşayan çocuklarımızın üzerinden depremin izlerini silmek, günlük hayat rutinlerine yeniden dönebilmelerini sağlamak ve depremin etkilediği illerimizde eğitim ve öğretimde yaşanan aksamalar nedeniyle çocuklarımızın bir an önce eğitime devam etmelerine imkan vermek devletimizin bir başka önemli önceliği olmuştur. Eğitim sisteminde meydana gelen kesintilerin süratle giderilmesi amacıyla 2 bin 400 kişilik çadır kent yaşam alanı ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin konaklamaları ve eğitim görmeleri için planlanmış, okul ve derslik olarak Milli Eğitim Bakanlığımıza tahsis edilmiştir."

Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve diğer yetkililerle öğrenciler katıldı.

Açılışın ardından beraberindekilerle çadırları gezen, verilen eğitimlere ilişkin bilgi alan Akar iftarı da buradaki öğretmen, öğrenci ve görevlilerle yaptı.

Öte yandan Bakan Akar açılış öncesi SACEUR Komutanı Orgeneral Cavoli'yi de kabul etti. Görüşmenin ardından Akar, Orgeneral Cavoli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile kentte havadan incelemelerde bulundu.