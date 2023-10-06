Anneye can veren hediye

7 yıldır diyalize bağlı yaşamını sürdüren Havva Sarıoğlu'na beklediği böbrek 21 yaşındaki oğlu Hakan'dan geldi. Annesinin 'denize girmeyi çok özledim' sözünden etkilenip bu kararı aldığını söyleyen genç, 'Hayatımın en güzel kararıydı' dedi.

KADAVRADAN NAKİL BEKLEMİŞLERDİ

Balıkesir'de yaşayan ve böbrek yetmezliği nedeniyle 7 yıldır diyaliz tedavisi gören 47 yaşındaki Havva Sarıoğlu, Bursa'da oğlundan nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu. 2011'den bu yana hastalığıyla mücadele eden Havva Sarıoğlu, gördüğü tedaviler nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşamaya başlamış, kadavradan da nakil çıkmayınca umutsuzluğa kapılmıştı.

ORGAN BAĞIŞI SIRASINDA UMUTSUZLUK

21 yaşındaki Hakan Sarıoğlu "Körfez kasabasında büyüdük. Denizi izlediğimiz bir gün annem bana bakıp 'Denize girmeyi çok özledim' demişti. O gün karar verdim. 'Organ nakli imkanımız varsa bir başvurayım' dedim. Annem böbrek sırası bekliyordu. Organ bağışı az olduğu için bize çıkacağını düşünmüyorduk. Annemi hayata bağlamanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Hakan Sarıoğlu "Ameliyat gününe kadar sakindim. Ama annemin hep gözleri dolardı, 'Sen beni yaşatacaksın, sen annene can vereceksin' diye" dedi.

Havva Sarıoğlu "Organ bağışlayın insanların hayatını kurtarın, emin olun organ bağışı bekleyen çok insan var, herkes sizden bağış bekliyor" diye konuştu.