"Anne" sözü ile gelen yeni hayat

Yıllardır evlat hasreti çeken Boyacıoğlu çifti, sevgi evi ziyaretinde "anne" sözünden etkilendikleri 4 yaşındaki Yunus ile 45 günlük kardeşi Ayşe'nin koruyucu ailesi oldu.

SEVGİ EVİNDEKİ KADER BULUŞMASI

Antalyalı Sevil (49) ve Süleyman Boyacıoğlu (50) çifti, 25 yıllık evliliklerinde hasretiyle yanıp tutuştukları halde evlat sahibi olamadı. Bunun üzerine çift, evlat kokusunu doyasıya içlerine çekmek için koruyucu aile olmaya karar verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuran çift, 3 yıl önce yetkililerle görüşme yaptığı sırada sevgi evinde kalan 4 yaşındaki Yunus ile tanıştı. Çikolata verdiği Yunus'un "anne" diye karşılık vermesinden etkilenen çift, minik çocuğun ailesi olmaya karar verdi

EVDE ÇOCUK SESLERİ YANKILANIYOR

Başvuruları olumlu sonuçlanan çift, koruyucu ailesi oldukları Yunus'u bağırlarına bastı. 10 ay sonra Yunus'un 45 günlük kardeşinin de sevgi evine geldiğini öğrenen çiftin gönülleri, kardeşlerin birbirlerinden ayrılmalarına razı olmadı. Çift, minik Ayşe'ye de yuvalarının kapılarını açtı. Evlat kokusunu doyasıya içlerine çeken çift, 3 yıldır evlerinde çocuk seslerinin yankılandığı bir aile oldu. Boyacıoğlu çifti, 7 yaşına basan Yunus ve 3 yaşına ulaşan Ayşe ile parklarda dolaşmanın mutluluğunu yaşıyor.