Anne-oğul 47 saat sonra kurtarıldı

Olay yerinde yaklaşık 3 saat çalışma yapan Giresun AKUT ekipleri, anne Fatma Tanık (38) ve 3 yaşındaki çocuğu Muhammed Tanık'ı kurtarmak için seferber oldu. Ekipler, ilk olarak 3 yaşındaki Muhammed Tanık'ı ardından annesini bulunduğu yerden çıkarttı. Hastaneye sevk edilen anne ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

