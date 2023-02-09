Anne-oğul 47 saat sonra kurtarıldı
Adıyaman Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında bulunan 7 katlı Toprak apartmanı enkazından ses geldiğini duyan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.
Olay yerinde yaklaşık 3 saat çalışma yapan Giresun AKUT ekipleri, anne Fatma Tanık (38) ve 3 yaşındaki çocuğu Muhammed Tanık'ı kurtarmak için seferber oldu. Ekipler, ilk olarak 3 yaşındaki Muhammed Tanık'ı ardından annesini bulunduğu yerden çıkarttı. Hastaneye sevk edilen anne ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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