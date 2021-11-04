Anketlerde rakipsiz! Dimdik ayakta

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki yoğun programının ardından Beştepe'de AK Parti iktidarının 19. yıldönümüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ülkemizin dört yanını altyapı, üstyapı, tüm hizmetlerle donattık ve bu hizmet yarışımız aynı şekilde devam etti, ediyor. Bu konuda da asla fire vermedik" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Karadeniz'de doğal gazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır" sözlerine yer verdi. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

HİZMET YOLUNA DEVAM

"19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik ve herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oldu. Ülkemizin dört yanını altyapı, üstyapı, tüm hizmetlerle donattık ve bu hizmet yarışımız aynı şekilde devam etti, ediyor. Bu konuda da asla fire vermedik. 26 olan havaalanı sayımızı 56'ya çıkardık. Artık üniversitemizin olmadığı ilimiz yok. Artık benim ülkemde üniversite olmayan il yok."

HER YERİ DONATTIK

"Hastanelerimize bakıyorsunuz, şehir hastaneleri ile her yeri donattık. Koronavirüs dönemine bu hastanelerle birçok sıkıntıyı aştık.

Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Karadeniz'de doğalgazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır. Doğal gazı çıkardığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek."

'DOSTA GÜVEN

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya uğurlanırken çekilen görüntüsünü 'Dosta güven düşmana korku' notuyla Twitter'dan paylaştı.Altun, öte yandan sosyal medya hesabından AK Parti'nin 19 yıl boyunca yaptığı icraatın yer aldığı "Millete Hizmet Yolunda" başlıklı video paylaştı. Altun, "Millete hizmet yolunda yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" ifadesini kullandı.

VATANDAŞIN UMUDU ERDOĞAN'DA

OPTİMAR Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, Türkiye'de seçime uzun bir zaman olmasına rağmen sürekli bir seçim gündemi oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çekti. Muhalefetin iktidarı zayıf göstermek için "manipülasyon amaçlı anketler" de kullandığını ifade eden Daşdemir şunları söyledi: "Bu konuda çarpıcı bir örnek verecek olursak; her ay yaptığımız Türkiye'nin Nabzı Araştırması'nda yüzde 50'ler oranında Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomi ve işsizlik olarak görülüyor. 'Peki bu sorunu kim çözer' diye sorduğumuzda AK Parti % 30'larda çıkıyor. Geçtiğimiz yıllarda bu oran % 35'lerde çıkıyordu. CHP % 20 civarı, İyi Parti % 6'larda, HDP ise % 7'lerde çıkıyor. Ekonomi konusunda umut olarak sunulan Babacan tutmadı. Onu umut görenlerin oranı ise binde 7'lerde. Muhalefetin toplam umut görülme durumu bir AK Parti etmiyor. AK Parti dışında umut görülen bir parti yok. Cumhurbaşkanlığı seçimleri açısından Erdoğan da rakipsiz olarak değerlendirilebilir. Hâlâ net olarak % 45,8'lik kararsızlar dağıtılmadan oyu var ki bu da önemli bir göstergedir."

KARALAMA BAŞARISIZ

Genar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş da "Son zamanlarda bir anket ve sahte sonuç fırtınası başladı. Çok ipe sapa gelmez sonuçlar yayınlanıyor. AK Parti'nin oyları CHP ve İyi Parti'nin oy toplamından fazla" tespitinde bulundu. Aktaş şunları söyledi: "Yürüttüğümüz son anket çalışmasında oy oranı yüzde 38 bandında. Pozisyonunu koruyor. MHP'nin oy oranı yüzde 10 bandında. CHP'nin oy oranı 25 bandında. İyi Parti yüzde 12'lerde. HDP 10 civarını muhafaza ediyor. Eskiden suskun seçmen diye bir tabir vardı. AK Parti'yle ilgili öyle bir karalama kampanyası var ki, o suskun seçmenlerin hepsi şimdi AK Parti seçmeni oldu."

ERDOĞAN'DAN SUÇ DUYURUSU

Başkan Erdoğan avukatı aracılığıyla Twitter'da kendisi hakkında "ölmüş" etiketi altında yapılan paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulundu. dilekçede "Anılan paylaşımlar ile Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak Cumhurbaşkanına hakaret suçu , anılan paylaşımlar ile anılan paylaşımları yapan kullanıcıların tespiti ile failler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur" denildi.

ASILSIZ İDDİALARLA İLGİLİ 30 KİŞİYE GÖZALTI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler/çalışmalar başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

PİYASALARDA SKANDAL PAYLAŞIM DALGASI

TÜİK'in açıkladığı ekim enflasyonunun etkisiyle güne başlayan piyasalar sosyal medyada ve piyasalarda Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin olumsuz söylentilerle dalgalı bir gün yaşadı. Güne 9.62'li seviyelerden başlayan dolar 9.74'e kadar yükseldi. Borsa ise yüzde 3'e yaklaşan kayıp yaşadı. Ancak Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan görüntülü paylaşımla birlikte piyasa yeniden toparlandı. Dolar 9,68 seviyelerine geriledi.