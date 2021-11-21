VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Savaş Uçağı F-16 ve F-35'ten daha güçlü!
'Resmi Gazete' yalanı ile ne amaçlandı?
Başkan Erdoğan'ın "uçak gemisi" sözü komşuya dert oldu!
Ankara'dan AB'ye 10 maddelik çağrı!
Hamas liderinden dikkat çeken Türkiye açıklaması
TURKOVAC için sayılı günler kaldı
Sanatçılar alkışı sevmeli
Defne'nin yerine Hande geldi
'Açık havada da maske takılmalı' uyarısı
Diyete başlarken bilmeniz gereken 6 nokta
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 21 Kasım
Ağrıları masajla hafifletmek mümkün Skolyoz tedavisinde de etkili
Bebek özlemi çeken çiftlere 'kemik iliği' umut olacak
Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
"Helallik 2023'te sandıkta verilecek"
Ölümüyle ilgili gözaltındaki aile yakınlarının işlemleri sürüyor
Gösterilerinin 3. yılında şiddet olayları yaşandı
"Çocuklarımıza çok yönlü bir perspektifi kazandırmak zorundayız"
"İnovasyon ve teknoloji geliştirmeye daha fazla yatırım yapıyoruz"
İdlib sınırındaki hudut karakolunu ziyaret etti
Yoğun bakıma kaldırıldı
Türkali-2 kuyusu testlerinde rekor seviye
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı açıklaması
Libya açıklarında en az 75 göçmen boğularak öldü
21 Kasım 2021 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:21 Kasım 2021 Pazar 09:00:00

Ankara'dan AB'ye 10 maddelik çağrı! Somut adım bekleniyor

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Avrupa Birliği'ne 10 ayrı konuda çağrıda bulunan Türkiye, özellikle 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi, katılımı sürecinin hızlandırılması ve vize muafiyetinde ilerleme bekliyor.

Türkiye, önümüzdeki yıl AB'den, Suriyeli sığınmacıları konu alan 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi, katılım sürecinin hızlandırılması ve vize muafiyetinde ilerleme gibi 10 ayrı konuda somut adım bekliyor

Sabah'ta yer alan habere göre Avrupa Birliği(AB) geçtiğimiz yıl, Türkiye ile ilişkileri geliştirmek amacıyla 'pozitif gündem' fikrini ortaya attı. Ankara'nın olumlu yaklaştığı pozitif gündem vurgusu, özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Türkiye'ye karşı provokasyonları nedeniyle sekteye uğradı.

Türkiye ile Avrupalı üst düzey yetkililer arasında kritik görüşmeler gerçekleştirilirken, Türk tarafı tüm görüşmelerde ikircikli tavırdan vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

SOMUT İLERLEME KAYDEDİLMEDİ

AB, Türkiye'nin beklenti ve talepleri karşılayamazken, ilişkilerde somut ilerleme de kaydedilemedi. Diplomatik kaynaklar, bu yıl içinde AB'nin üst düzey yöneticilerinin Türkiye'yi ziyareti, Türkiye'nin AB'nin "Dijital Kovid-19 Sertifikası" sistemine dahil edilmesi, iklim ile göç ve güvenlik alanlarında Yüksek Düzeyli Diyalog mekanizmalarının tesis edilmesi, AB'nin Türkiye'deki Suriyelilere yönelik mali yardımlarına devam etme kararı alması gibi adımlar olumlu olmakla beraber siyasi düzleme yansımadığı ve ilişkilerin genel seyrini etkilemekten uzak kaldığı görüşünü ifade ediyor.

10 TEMEL KONUDA BEKLENTİ

Ankara, önümüzdeki yıl ise AB'den 10 konuda somut adım bekliyor. Türkiye'nin AB'den temel beklenti ve talepleri şöyle sıralanıyor:

Suriyeli sığınmacıları konu alan 18 Mart Mutabakatının günümüz gerçeklerini ve yeni sınamaları yansıtacak şekilde güncellenmesi, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin hızlandırılması, reform gündeminin desteklenmesi, yüksek düzeyli diyalog toplantıları.

AB-Türkiye zirvesinin yapılması, vize muafiyetinde ilerleme sağlanması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine dair müzakerelere başlanması, düzensiz göç konusunda işbirliğinin adil bir zemine oturtulması, Türkiye'nin terörle mücadelesine destek verilmesi, AB ilişkilere bütüncül ve stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması, başta GKRY ve Yunanistan olmak üzere, ulusal çıkarlarına AB'yi alet etmek isteyen ülkelere izin vermemesi"

SORUNUN DEĞİL, ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLUN

Öte yandan sorunların parçası haline gelen değil, çözüm odaklı yapıcı katkılar sunan bir AB görmeyi arzu ettiklerini belirten kaynaklar, "AB üyeliği, tüm sorunlara rağmen stratejik hedefimizdir. Üyeliğimizin, Türkiye kadar AB'ye de fayda sağlayacağının farkına varılması önem taşımaktadır" değerlendirmesini yapıyor.

Etiketler : Türkiye AB-Türkiye zirvesi AB üyeliği GKRY ve Yunanistan
Yeni şarkı hazırlığı

Yeni şarkı hazırlığı
Fikret Ali'nin hediyeleri

Fikret Ali'nin hediyeleri
Anlaşmalı boşanıyor

Anlaşmalı boşanıyor
Survivor yolcusu

Survivor yolcusu
Heyecanlıyız mutluyuz

Heyecanlıyız mutluyuz
Çocuklarımı Türk adetlerine göre yetiştiriyorum

Çocuklarımı Türk adetlerine göre yetiştiriyorum
Her mahalle bilgi yuvası

Her mahalle bilgi yuvası
Kanseri yendi onkoloji servisinde umut dağıtıyor

Kanseri yendi onkoloji servisinde umut dağıtıyor
10 bin lira nafaka istiyor

10 bin lira nafaka istiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER