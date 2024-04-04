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04 Nisan 2024 Perşembe 16:21:00 - Güncelleme:04 Nisan 2024 Perşembe 16:21:00

Ankara'daki yangının nedeni belli oldu

Kaynak: DHA

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde çıkan ve 16 saat sonra söndürülen yangında 9 iş yeri kül oldu. Yangının, yabancı uyruklu 5 kişinin bakır kabloları plastiğinden ayrıştırmak için ateş yakmaları nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. 5 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

İvedikköy Mahallesi'ndeki Hurdacılar Sitesi'nde, geri dönüşüm firmasına ait açık alanda dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Atık kağıt ve lastiklerin tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına itfaiye ile AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti. Karadan 111 araç, havadan da helikopter ve uçaklarla yapılan müdahale sonucu yangın sabaha karşı 16 saat sonra söndürüldü. Sabah saatlerinden itibaren de soğutma çalışması yapıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yangın bölgesindeki incelemeleri devam ederken, alanda hasar tespit çalışması başlatıldı. İlk tespitlere göre bölgede bulunan 9 iş yeri kül oldu.

'PATLAMA MEYDANA GELDİ'

Yangının, yabancı uyruklu 5 kişinin bakır kabloları plastikten ayırmak isterken yaktıkları ateşin neden olduğu ileri sürüldü. Jandarmanın yaptığı araştırma sonucu tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yangına neden oldukları değerlendirilen ve görgü tanığı tarafından teşhis edilen A.F.E. ile birlikte A.E.İ., F.E.A., A.E.İ. ve M.E.İ. sorgularından sonra adliyeye sevk edildi.

Bölgedeki esnaftan Soner Çinkaya, "Dışarı çıkıp baktığımızda yangının çıktığını gördük. Lastiklerin olduğu alanda yabancı uyruklu birkaç kişinin yapmış olduğu yanlış uygulamadan dolayı patlama meydana geldi. Bakır kabloları plastiğinden ayırmak için yaktıkları ateşin kıvılcımıyla yakında bulunan TIR'ların mazot tankeri patlayarak yanmaya başladı. TIR dorseleri yandıktan sonra rüzgarın etkisiyle boş arazideki atık lastikler tutuşunca komşumla birlikte sosyal medyada canlı yayın yaptık. Komşularımızın ve benim olmak üzere toplamda 9 iş yeri buradan sıçrayan yangınla kullanılmaz hale geldi. Buradaki lastiklerin kaldırılmasını çok talep ettik, yetkili yerlere bildirdik ama bunun önlemi alınmadı. Yalnızca benim zararım 2-3 milyon TL civarında" dedi.

Kağıt dönüşüm işletmecisi Adem Sağlık da milyonlarca lira zararı olduğunu belirterek, "3 tane iş yerim yandı, kül oldu. 35 senelik ticari hayatım, emeğim komple heba oldu gitti. Çatılarımızın hepsi eridi, uçtu. Diğer arkadaşlarımızın da zararı büyük. Devletten istediğimiz bize destek olması" diye konuştu.

Etiketler : yangın hurdacılar sitesi yabancı uyruklu
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