VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Anadolu kökenli 41 tarihi eser daha Türkiye'ye getiriliyor
İspanya'dan AB'ye rest! Filistin devletinin tanınması gerekiyor
Katar ve Suudi Arabistan arasında iş birliği: Çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı
Yunanistan'dan göç hareketliliğine çitli önlem
Fransa, Batı Şeria'daki yerleşimci saldırılarını şiddetle kınadı
Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı
05 Aralık 2023 Salı 19:56:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 19:56:00

Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunması ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, M.G'nin Aydın'da fason olarak doldurulan zeytinyağlarını Altındağ'da satışa sunduğu tespit edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince M.G'nin ikametine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 ton satışa hazır sahte zeytinyağına el konulurken, M.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

KAÇAK NARGİLE VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ SATAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca H.A. ve R.A'nın Çankaya'daki iş yerlerinde kaçak nargile ve tütün ürünleri sattıkları belirlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çankaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince iş yerine düzenlenen operasyonda 722 kilogram nargile kömürü, 8 kilogram nargile tütünü, 16 kilogram açık tütün ve 4 bin 160 doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.

H.A. ve R.A. hakkında adli işlem başlatıldı, kaçak ürünlere el konuldu.

Etiketler : jandarma operasyon kaçakçılık ANKARA GÖZALTI
İlaçlarla daha iyiye gidiyor

İlaçlarla daha iyiye gidiyor
Dönem projelerinde oynamak istiyor

Dönem projelerinde oynamak istiyor
"Stand-up yapmıyorum"

"Stand-up yapmıyorum"
Sanat dünyası da dolandırıldı

Sanat dünyası da dolandırıldı
2023'ün kazananı Simge oldu

2023'ün kazananı Simge oldu
"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"

"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"
Estetikle alnını daralttırdı

Estetikle alnını daralttırdı
Como Gölü'nde ilan-ı aşk

Como Gölü'nde ilan-ı aşk
Duygu'ya Kenan'dan tam destek

Duygu'ya Kenan'dan tam destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX