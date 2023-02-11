Ankara'daki hastanelerde 541 depremzede tedavi görüyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaralananlar, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçaklarla çeşitli illerdeki hastanelere sevk edildi.

Ankara'daki hastanelerde saat 10.00 itibarıyla 541 yaralı tedaviye alındı. Yaralılardan 188'i Ankara Bilkent Şehir, 272'si Ankara Etlik Şehir, 17'si Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma ile 44'ü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve 20'si diğer hastanelerde tedavi görüyor.