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20 Aralık 2021 Pazartesi 10:02:00 - Güncelleme:20 Aralık 2021 Pazartesi 10:02:00

Ankara'da yılbaşı öncesi DEAŞ'a operasyon

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Ankara'da yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Ankara'da yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

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