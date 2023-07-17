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17 Temmuz 2023 Pazartesi 14:51:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 14:51:00

Ankara'da yatak fabrikası yandı

Kaynak: AA

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki yatak fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

İlçenin Yağlıpınar Mahallesi mevkisinde bulunan bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu ve Belediye Başkanı Ramazan Şimşek olay yerine gelerek, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Etiketler : Yağlıpınar Mahallesi Erol Rüstemoğlu Ramazan Şimşek
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