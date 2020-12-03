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Ankara'da sanayi bölgelerinin mesai saatlerine düzenleme
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03 Aralık 2020 Perşembe 21:22:00 - Güncelleme:03 Aralık 2020 Perşembe 21:22:00

Ankara'da sanayi bölgelerinin mesai saatlerine düzenleme

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Ankara Valiliği: İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, ilimizde faaliyet gösteren OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi.

Ankara Valiliği, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını yayılımının azaltılması amacıyla organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının çalışma saatlerinde düzenlemeye gitti.

Valilikten yapılan açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüştüğü, bazı kararlar aldığı belirtildi.

Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, gelen talepleri de dikkate alarak ilimizde faaliyet gösteren OSB, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları'nın mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi.

Etiketler : ankara valilik vali hasip
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