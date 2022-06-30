Ankara'daki su baskınında bir kişi hayatını kaybetti

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30 Haziran 2022 Perşembe 20:42:00 - Güncelleme:30 Haziran 2022 Perşembe 20:42:00

Ankara'da sağanak sonrası meydana gelen su baskınında bir kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Ankara Valisi Şahin, kentte yaşanan sağanak sonrası meydana gelen su baskını nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ani bastıran yağış nedeniyle birçok noktada su taşkınları oldu, trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Sağanağa metro istasyonları ve otobüs duraklarında yakalananlar, dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi.

Ostim 1467. Cadde, biriken yağmur suları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bir otomobil sürücüsü sudan çıkaramadığı aracını yolda bıraktı.

Arızalanan otomobillerin çekiciyle araç servislerine götürüldüğü, cadde üzerinde yer alan bazı dükkanların da su baskınlarına karşı önlem olarak kum torbaları ve taşlarla yığınak yaptığı görüldü.

Keçiören'de Cumhuriyet ve Çekirge Caddelerinde rögarlar taşarken, ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Tepebaşı Kavşağı ve Fatih Caddesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri biriken suyu tahliye etmek için mücadele verdi.

İtfaiye ekipleri de suların tahliyesi için çalışma yürüttü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ekiplerin yolu açmak için çalışma başlattığını duyurdu.

Etiketler : ankara sel yağış yağmur
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