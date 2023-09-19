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19 Eylül 2023 Salı 11:22:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 11:22:00

Ankara'da PKK/KCK/YPG/PYD terör örgütüne yönelik soruşturmada 9 gözaltı kararı

Kaynak: AA

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmaları kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 9 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Başsavcılığa sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Etiketler : ankara pkk soruşturma gözaltı kararı
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