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31 Ocak 2022 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:31 Ocak 2022 Pazartesi 10:27:00

Ankara'da önemli zirve!

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, Rusya-Ukrayna gerilimi gündemdeki ilk başlıklardan biri olacak.

Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşmenin hazırlıkları ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun bir dış politika gündemi ile Beştepe'de toplanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UKRAYNA'YA GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum ele alınacak.

3 Şubat'ta Ukrayna'ya yapılacak ziyaret değerlendirilecek. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomatik çalışmaların yanısıra ikili ilişkiler masaya yatırılacak.

PUTİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Gerilimin diğer tarafı Rusya ile yürütülen görüşmeler de gündemde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar görüşülecek.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler...

Bölgede doğalgaz konusunda oluşabilecek yeni ittifaklar değerlendirilecek. Bu bağlamda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti de ele alınacak.

EKONOMİDE YENİ DÖNEM

Ekonomideki son durum da toplantının gündeminde. Alınan tedbirlerin piyasaya yansımasına dair son durum görüşülecek.

Artan vaka sayılarını önlemek için alınacak tedbirler görüşülecek

Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları da kabine toplantısında ele alınacak bir diğer başlık olacak. Vaka artışını önlemek için atılacak adımlar ve aşılamadaki son durum değerlendirilecek.

Etiketler : Rusya-Ukrayna ankara rusya zirve
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