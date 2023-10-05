VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM: Sudan, yerinden edilenlerle ilgili dünyanın en hızlı biçimde büyüyen krizi haline geldi
"BM açıklaması, Rum yanlısı olduğunu gösteriyor"
İngiliz istihbaratına göre Rusya, Karadeniz'deki sivil gemileri hedef alabilir
Polonya Başbakanı Morawiecki: Polonya'da ikinci bir Lampedusa istemiyoruz
Almanya'nın ihracatı küresel ekonomideki durgunlukla gerilemeye devam etti
Akaryakıt istasyonlarına kayıt dışıyla mücadele için "Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi" kurulacak
05 Ekim 2023 Perşembe 12:33:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 12:33:00

Ankara'da madende göçük: 1'i ağır 15 maden işçisi yaralı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kömür madeninde meydana gelen göçük nedeniyle 1'i ağır 13 maden işçisi yaralandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kömür madeninde meydana gelen göçük nedeniyle 15 maden işçisi yaralandı.

Ankara Valiliği: Beypazarı ilçemize bağlı Hırkatepe Mahalesi'nde bulunan 'K' kömür maden ocağı sahasında topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçimiz hafif şekilde yaralanmıştır. 3 işçimiz hastanede gözlem altındadır.

AYRINTILAR GELİYOR...

Etiketler : maden göçüğü Çayırhan 15 yaralı
Ebru'dan yürek burkan kutlama

Ebru'dan yürek burkan kutlama
Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum
Davalık filmin çekimleri başladı

Davalık filmin çekimleri başladı
Sonunda gösterime giriyor

Sonunda gösterime giriyor
Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok
2 ay sonra ilk konser

2 ay sonra ilk konser
Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece

Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece
3 günde 65 bin kişi

3 günde 65 bin kişi
Dr. Mert hayatımıza neşe katacak

Dr. Mert hayatımıza neşe katacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX