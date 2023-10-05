Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kömür madeninde meydana gelen göçük nedeniyle 15 maden işçisi yaralandı.
Ankara'da madende göçük: 1'i ağır 15 maden işçisi yaralı
Kaynak: AA
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kömür madeninde meydana gelen göçük nedeniyle 1'i ağır 13 maden işçisi yaralandı.
Ankara Valiliği: Beypazarı ilçemize bağlı Hırkatepe Mahalesi'nde bulunan 'K' kömür maden ocağı sahasında topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçimiz hafif şekilde yaralanmıştır. 3 işçimiz hastanede gözlem altındadır.
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