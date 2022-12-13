Ankara'da kritik zirve! Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Ankara'da kritik zirve! Başkan Erdoğan ve Bahçeli'den 'sürpriz' görüşme

Bugün Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Söz konusu ziyaret saat 16.00'da gerçekleşecek.

Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile son olarak 9 Kasım'da bir araya gelmişti.

Siyasetin gündemindeki konuları değerlendiren iki isim başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifi ele almış, önümüzdeki dönemde Cumhur İttifakı'nın atacağı adımlarla ilgili de görüş alışverişinde bulunmuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN, TÜRKMENİSTAN'A GİDECEK

Başkan Erdoğan'ın bu önemli görüşme öncesinde saat 14'te Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i kabul edecek. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek.

Erdoğan saat 18'de ise Türkmenistan'a hareket edecek. İki gün sürecek ziyareti kapsamında Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.