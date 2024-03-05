Ankara'da Kritik zirve: Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüşüyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi başladı. İki lider arasında yapılan görüşmede ana gündem maddesinin katil İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılar olacak. Türkiye bir kez daha bu savaşta Filistin'in yanında olduğunu vurgulayacak. İşte detaylar....
GAZZE İÇİN İSTİŞARE EDİLECEK
Devlet Başkanı Abbas'ın ziyaretinde Filistin davasına Türkiye tarafından verilen güçlü destek bir kere daha en üst düzeyde teyit edilecek, akan kanın durdurulmasına yönelik ortak çabalar hakkında gerekli istişare ve eşgüdüm sağlanacak.
GÜNDEM FİLİSTİN'E İNSANİ YARDIM OPERASYONU
Türkiye'nin Gazze'ye yardım operasyonları ve Gazze'deki gelişmeler ile beraber, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki mevcut durum, İsrail'in bölgedeki işgal politikası ele alınacak. Bölgeye insani yardım operasyonları da ele alınacak.
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