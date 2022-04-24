Ankara'da kritik toplantı! Bayram tatili kaç gün olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanıyor. Ramazan bayramına sayılı günler kaldı. Kabine toplantısında bayram tatilinin kaç gün olacağının da karara bağlanması bekleniyor. Peki Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün olur mu? İşte merak edilen detaylar...
Ramazan Bayramı tatiline sayılı günler kaldı. Milyonlarca vatandaş, 2022 Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Yarın yapılacak Kabine toplantısında, bayram tatilinin kaç gün olacağının da karara bağlanması bekleniyor. Peki Bayram tatili 9 gün olur mu? İşte detaylar...
Ukrayna'da devam eden çatışmalar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, terörle mücadele operasyonları ve ekonomi gündemiyle Kabine, 2 haftalık aranın ardından yine yoğun bir gündemle toplanacak.
Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ele alınacak.
İstanbul sürecinin Putin-Zelenskiy zirvesine taşınması için yürütülen diplomatik çabalar değerlendirilecek.
Ukrayna'daki Türk ticaret gemilerinin durumu ve bölgeye yönelik insani yardımlar gözden geçirilecek.
İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA SALDIRILARI
Bir diğer dış politika gündemi İsrail'in Filistin topraklarına yönelik müdahaleleri olacak.
Saldırıların son bulması adına Erdoğan'ın bölge liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri ile yürüttüğü diplomatik temaslar görüşülecek.
TERÖRLE MÜCADELEDE SON DURUM
Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.
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